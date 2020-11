Het huwelijk van acteur Tobey Maguire en zijn vrouw Jennifer Meyer lijkt definitief voorbij. Zo'n vier jaar nadat het stel uit elkaar ging, heeft Meyer woensdag een scheiding aangevraagd, meldt People.

In 2016 vertelden ingewijden al aan het tijdschrift dat de twee na een huwelijk van negen jaar uit elkaar waren. "Ze hebben totaal verschillende interesses en leken geen connectie te hebben", zei een bron destijds. "Hij is erg gesteld op zijn privacy en blijft het liefst thuis. Meyer is erg sociaal en heeft heel veel vriendinnen."

Het stel zou volgens de bron "al lang niet meer gelukkig zijn samen". "Maar ze zijn geweldige ouders en houden van hun kinderen", aldus de bron.

De 43-jarige Meyer en de 45-jarige Spider-Man-acteur hebben samen twee kinderen: Otis (11) en Ruby (13).