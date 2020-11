Ashlee Simpson is bevallen van een zoon. De 36-jarige zangeres en jongere zus van Jessica Simpson deelt op Instagram dat ze donderdag is bevallen van Ziggy Blu.

"Ons lieve jongetje is gearriveerd. We zijn dolblij en erg gezegend", aldus de zangeres bij een foto van haar zoon. "Ik ben in de zevende hemel", schrijft haar man Evan Ross, zoon van Diana Ross, onder het bericht.

Het is het tweede kind van Simpson en Ross samen. Ze hebben al een vijfjarige dochter: Jagger. Ashlee kreeg met haar ex-man, Fall Out Boy-bassist Pete Wentz, zoon Bronx.

De eerste openbare foto van Ziggy Blu. (Foto: Instagram/Ashlee Simpson)