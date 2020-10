Rens Kroes is moeder geworden van een dochter, zo meldt de kookboekenauteur zaterdag op Instagram.

Het meisje werd in de nacht van 23 oktober geboren en heeft de naam Maya Jade gekregen. Het is het eerste kind voor de zus van model Doutzen Kroes en haar vriend Sid.

De bevalling was zwaar en ook het herstel is "pittig", schrijft Kroes bij de foto. "Nog nooit heb ik zo hard moeten werken in mijn leven, het was een baring met achterhoofdsligging met verscherpt mechanisme." Kroes schrijft verder dat haar dochter "in een mooie, verwarmende omgeving (inclusief Himalayalampjes, etherische oliën, mantra's, bad en houtkachel)" geboren is.

De blogger en Powerfood-auteur woont sinds 2017 met haar vriend in New York. In augustus maakte ze in Grazia bekend eerder zwanger te zijn geweest, maar dat ze haar tweeling verloor na negen weken zwangerschap.