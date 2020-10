Het is Halloween, en hoewel feestjes er vandaag niet in zitten laten beroemdheden in binnen- en buitenland zich nog steeds van hun vreemdste en griezeligste kant zien.

Kim Kardashian gaat verkleed als Tiger King-persoonlijkheid Carole Baskin, haar beste vriend Jonathan Cheban als Joe Exotic, en haar kinderen als tijgerwelpjes.

Katherine Schwarzenegger en haar hond Maverick brengen met hun kostuums een ode aan alle mensen met vitale beroepen.

Chrissy Teigen gaat deze Halloween verkleed als Natalie Portmans personage Nina uit Black Swan, de psychologische horrorfilm uit 2010.

André Hazes en zijn zoontje zijn vandaag allebei Batman.

Kylie Jenner en haar vrienden vieren Halloween als Power Rangers.

Modern Family-acteur Jesse Tyler Ferguson, zijn echtgenoot Justin Mikita en hun zoontje komen rechtstreeks uit Jurassic Park gewandeld.

David Beckham en zijn dochter dragen bijpassende truien en eten karamel-appels.

Zangeres Ciara is verkleed als collega Cardi B, haar zoontje als dubbelganger van diens echtgenoot Offset.