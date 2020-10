Fred van Leer zegt tijd nodig te hebben om het uitlekken van een seksvideo waarin hij te zien is te kunnen verwerken. Dat schrijft de 44-jarige Rotterdamse presentator en stylist vrijdag op Instagram.

"Ik ben enorm geroerd door alle lieve berichten en het medeleven", aldus Van Leer. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik heb tijd nodig om het te verwerken, daarom ben ik de komende tijd offline. Ik word omringd door lieve mensen die goed voor mij zorgen."

De seksvideo lekte donderdagavond uit via sociale media. Wie de beelden heeft verspreid, is niet bekend. Het management van Van Leer liet weten op de hoogte te zijn van de video, maar wenste verder niet reageren. "Dit is privé, wat ook privé hoort te blijven." Het is niet duidelijk of Van Leer aangifte heeft gedaan.

De video van Van Leer circuleerde op de dag dat de verspreiders van het plasseksfilmpje van Patricia Paay schuldig werden verklaard door de rechtbank van Noord-Holland. Michel V. (42) kreeg een voorwaardelijke celstraf van één maand, terwijl Ernst van der S. (47) werd veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van vijftig uur.

Het verspreiden van seksueel getinte filmpjes zonder toestemming van de afgebeelde persoon is strafbaar.