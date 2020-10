Hans Klok en zijn vriend Dann stellen hun reis naar Nederland voorlopig uit. De illusionist zit al maanden thuis omdat zijn show in Las Vegas wegens de uitbraak van COVID-19 niet meer kan plaatsvinden, maar blijft desondanks in Amerika.

In gesprek met RTL Boulevard vertelt Klok dat de rest van zijn team inmiddels huiswaarts is gekeerd en ook de showattributen zijn weer terug naar Nederland.

"Dat was wel met een lach en een traan", zegt de illusionist. "Ik was er wel een beetje zuur onder. Het was heel emotioneel. Het was zeker niet wat ik wilde, want ik ben groot fan van Las Vegas. Voor mij is dat nog steeds the place to be."

Klok en zijn vriend hebben veel gesproken over een eventueel terugkeer naar Nederland, maar zijn tot de conclusie gekomen dat ze toch liever in Las Vegas blijven. "Het plan was om naar Nederland te gaan, maar de situatie daar is zo slecht momenteel. Toen hebben we tegen elkaar gezegd dat we beter nog even hier kunnen blijven."

Het stel gaat de komende tijd vooral de omgeving verkennen. "Je hebt hier prachtige natuur, er is zo veel moois te zien. We maken van een nood een deugd."

Klok tekende in 2019 een tienjarig contract om zes shows per week te geven in Las Vegas. De tour die hij in oktober 2021 in Duitsland zou geven, wordt mogelijk vervroegd.