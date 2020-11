Roxeanne Hazes had zo'n last van faalangst dat ze regelmatig hoopte dat optredens niet door zouden gaan. In gesprek met NU.nl vertelt de zangeres dat op het moment dat Holland Zingt Hazes werd geannuleerd en zij vooral opluchting voelde, ze wist dat het tijd was voor therapie. Door de gesprekken met haar psycholoog zit ze nu lekker in haar vel.

De concertreeks werd begin dit jaar halverwege stopgezet vanwege de coronamaatregelen. "Al mijn medeartiesten reageerden verschrikkelijk verdrietig en baalden onwijs. Ik ook wel, maar ik was ook opgelucht. Ik zag er iedere keer zo tegenop dat podium op te gaan en dat het nu even niet hoefde was vooral heel fijn. Dat moment was echt een eyeopener: ik heb zulk leuk werk, hoe kon ik het nou zo erg zijn gaan vinden?"

In een interview met LINDA.Meiden Winterboek, waarbij Hazes op de cover poseert met slechts twee gebakken eitjes voor haar borsten en praat met Bilal Wahib, vertelt de zangeres dat ze in therapie is. Haar openheid over een onderwerp waar toch een taboe op rust, valt op. "Natuurlijk komt dat ook door Bilal, het klikte direct, het is zo'n chille, leuke jongen. Maar ik ben ook van nature heel open en wil taboes uit de wereld helpen. Ik denk: als je bereik hebt, moet je er iets positiefs mee doen. Dat probeer ik."

APK van jezelf

Door de therapie komt de zangeres tot allerlei inzichten. "Het is een soort APK van je zelf: waar komen deze gevoelens vandaan? Het was een enorme drempel waar ik overheen moest om die stap te zetten hoor, want in therapie gaan was in mijn hoofd best wel een ding. Wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Waarom zou iemand urenlang naar mij willen luisteren? Maar als je er eenmaal voor openstaat, doet het zoveel voor je. Ik beveel het iedereen aan."

"Inmiddels zie ik het plezier in mijn werk weer terugkomen. Door de therapie leer ik op mezelf inpraten: je hebt zulk leuk werk, geniet er nou eens van. Volgend jaar zit ik vijftien jaar in het vak, ik kijk er nu echt naar uit dat met iedereen te vieren. Ik vind het weer echt bijzonder wat ik allemaal mag doen."

Hazes op de cover van het blad. Beeld: LINDA

Praten over gevoelens met André

Ook het contact met haar broer André, met wie ze jarenlang niet sprak, helpt haar delen van zichzelf beter te leren kennen. "We lijken ontzettend op elkaar en kunnen overal over praten. Dat verwacht je misschien niet, omdat het er zo lang niet was, maar het voelde gewoon meteen weer goed. Hij doet mij nog meer nadenken over wat ik als kind heb meegemaakt, wat ik mijn eigen zoon wil meegeven. Ik denk dat onze generatie daar echt een verschil in kan maken: wij praten echt over dingen, over gevoelens."

"Wij hebben in huis de regel: je mag altijd huilen, je mag altijd boos zijn, maar we praten er wel over. Dus als Fender even zijn moment niet heeft, laten we hem ook, om daarna nog even met elkaar te praten wat er nou echt aan de hand is. Daarmee bied je je kind al heel andere perspectieven: je gevoelens zijn oké. Nu ik goed in mijn vel zit, wil ik iedereen dat meegeven."