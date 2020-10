Kim Kardashian haalt zich de woede van haar fans op de hals, Meghan en Harry blijken de halve gastenlijst van hun bruiloft niet te hebben gekend en Giel Beelen is onbekend met het fenomeen wekker. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Na meer dan een half jaar in crisis zijn we er inmiddels wel achter dat de coronaregels door iedereen anders geïnterpreteerd worden. Niet alleen doordat ieder land z'n eigen regels heeft, maar ook doordat mensen denken het beter te weten en sommige dingen hen gewoon niet zo goed uitkomen.

Als je beroemd en rijk bent is het nog makkelijker, in ieder geval in de Verenigde Staten. Over de Amerikaanse wetten wordt wel vaker gezegd dat de rijken er het best van afkomen, en Kim Kardashian bewijst dat nog maar eens. De realityster vloog met tientallen vrienden naar een privé-eiland om daar te doen alsof corona niet bestaat.

Iedereen zou in quarantaine zijn geweest en meerdere tests hebben ondergaan, zodat er gewoon geknuffeld en gekust kon worden. Mondkapjes en afstand bestonden even niet meer voor de Kardashian-clan, en dat allemaal voor Kims veertigste verjaardag.

Toondoof, noemden haar volgers het. Dat je in een crisis als deze het nodig vindt zo met geld te smijten om toch je zin te krijgen is idioot, schreven ze op sociale media. Mensen vroegen zich af hoe het zat met de medewerkers van het eiland, die allemaal wel met mondkapje op liepen: hadden deze mensen gevaar gelopen door Kim en haar familie?

Zusje Khloé nam het bij Ellen DeGeneres voor Kim op: natuurlijk had zij ook wel wat van de woede online meegekregen, maar het moest voor Kim toch vooral een mooie gebeurtenis zijn. Ze had het zo verdiend, vond haar zusje.

Volgers zijn bang dat niet iedereen van de Kardashian-familie en vrienden zich aan de regels heeft gehouden en dat het feestje uiteindelijk een "superspreader event" blijkt, waarbij de genodigden een voor een het virus opgelopen hebben.

Vrienden van de bruid of de bruidegom?

Bij een bruiloft komen soms tientallen mensen van wie niet altijd even duidelijk is hoe ze het gelukkige stel kennen. Zeker bij een groot feest zijn de gasten soms vrienden van heel vroeger of oud-buren, en dan kan het weleens gek zijn dat niemand meer weet hoe mensen elkaar nou echt kennen.

Bij de bruiloft van de Britse prins Harry en Meghan Markle in 2018 kwamen ongelofelijk veel wereldberoemde mensen langs om het stel geluk te wensen. Oprah Winfrey, George Clooney, David Beckham: de gastenlijst bestond uit een scala van bekende gezichten, maar het was niet altijd helemaal duidelijk hoe iedereen het koppel kende.

Deze week bleek dat niet alleen kijkers zich soms afvroegen hoe het stel al die mensen kende: bronnen vertelden dat Meghan en Harry ook lang niet altijd écht bekend waren met hun gasten. Natuurlijk hadden ze George Clooney weleens in een film gezien of samen met hem een goed doel gesteund, maar ingewijden vertellen nu dat Meghan en Harry nog geen echt gesprek met de acteur en zijn vrouw Amal hadden gevoerd.

Inmiddels lopen de stellen de deur bij elkaar plat en kunnen ze het verschrikkelijk goed met elkaar vinden, maar dat een uitnodiging voor je eigen bruiloft daar de basis voor moet leggen, is natuurlijk wel een beetje gek.

Al zet je tachtig wekkers

Om 2.45 uur wakker worden, is niet per se goed voor de gezondheid. Weinig mensen zullen zich vrijwillig opgeven om het te doen en nog minder mensen zullen daadwerkelijk fris en fruitig wakker worden op zo'n tijdstip. Maar soms hoort het nu eenmaal bij je werk en kun je dus niet anders.

Als het voor je werk is, voel je als het goed is een enorme verantwoordelijkheid: zonder jou rijdt de bus niet, wordt de weg niet aangelegd, komt er geen rapport of is er niemand die alles begeleidt. Giel Beelen zegt dat gevoel ook heel erg te hebben, maar toch heeft de radio-dj al twee keer zijn eigen show gemist.

Giel was heel erg enthousiast over zijn nieuwe tijdslot bij NPO Radio 2 en keek er echt naar uit om van 4.00 tot 6.00 uur radio te gaan maken, maar zijn interne klok blijkt dat enthousiasme niet te delen.

Vorige week kwam Giel te laat aan, nu miste hij de show volledig, en dat leidde tot irritatie bij zijn collega's. Daar kwamen nog eens wat zorgen bovenop: is alles wel oké met Giel?

Zijn telefoon bleek niet mee te werken en daardoor was de wekker nooit afgegaan. Inmiddels heeft Giel al verschillende echte wekkers cadeau gekregen en heeft hij beterschap beloofd. Mocht dat niet voldoende zijn: Lex Uiting heeft Giel een nachtje wakker gemaakt namens RTL Boulevard. Misschien kan hij dat iedere nacht doen?