De ex-vriend van Famke Louise, Tré Samuels, heeft aan Shownieuws onthuld dat hij hun relatie mede verbrak vanwege haar #ikdoenietmeermee-uitspraken. "Het botste met mijn normen en met mijn respect voor zulke situaties."

Volgens de Australische rapper ontstond er heibel binnen hun relatie toen Louise de actie promootte op Instagram. "De problemen begonnen toen ze dat bericht over corona online zette. Ze werd ervoor gevraagd door Bizzey", vertelt hij. "Het ging waarschijnlijk vooral om de views, en daar heb ik geen respect voor. Dit was meer om kijkers te trekken dan om te laten zien hoe ernstig de situatie is. Mensen gaan dood."

Vanaf dat moment begon Samuels te twijfelen aan hun relatie, maar op advies van zijn management besloot hij de relatie niet meteen te verbreken.

Uiteindelijk deed hij dit toch, maar desondanks koestert hij geen negatieve gevoelens jegens haar. "Ik heb nog steeds niet anders dan liefde en respect voor haar", sluit hij af. "We hebben verschillen en deze waren te groot voor mij om me overheen te zetten."