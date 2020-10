Karlie Kloss is in verwachting van haar eerste kindje samen met haar man Joshua Kushner. Dat meldt een bron aan People Magazine donderdag.

Volgens de bron is Kloss momenteel "in extase" door het nieuws. "Ze wordt een fantastische moeder." Verdere details over de zwangerschap worden niet gedeeld, maar het topmodel zal naar verwachting in 2021 bevallen van het kindje.

Kloss heeft een relatie met Joshua Kushner, wiens broer Jared getrouwd is met Ivanka Trump en tevens dient als adviseur van de Amerikaanse president Donald J. Trump. Kloss en haar man zijn echter uitgesproken Democraten.

Afgelopen dinsdag bracht Kloss haar stem uit op Trumps concurrent, Joe Biden, zo was te zien op haar Instagram.