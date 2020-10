Scarlett Johansson heeft afgelopen weekend het jawoord gegeven aan Colin Jost. De actrice trouwde in een intieme ceremonie met de komiek, meldt goed doel Meals on Wheels, dat het nieuws via Instagram bekend mocht maken.

"We zijn dolblij dat we bekend mogen maken dat Scarlett Johansson en Colin Jost afgelopen weekend in een intieme ceremonie, omringd door familie en vrienden, met elkaar getrouwd zijn", schrijft het goede doel, dat maaltijden verschaft aan ouderen.

In het bericht valt te lezen dat het bruidspaar de ceremonie organiseerde met de lokale coronamaatregelen in acht genomen. Johansson en Jost hebben als huwelijkscadeau donaties aan Meals on Wheels gevraagd en daarom mocht het goede doel het nieuws aankondigen.

De actrice, bekend van films als Marriage Story en Lost in Translation en haar rol als Black Widow in de Marvel-films, kondigde twee jaar geleden haar verloving met de komiek van Saturday Night Live aan. De twee waren op dat moment al ruim twee jaar samen.

Johansson was eerder getrouwd met de Canadese acteur Ryan Reynolds en de Franse journalist Romain Dauriac. Met Dauriac heeft ze een dochter, die in 2014 is geboren.