Actrice Anne Hathaway wil niet dat haar jonge kinderen de film The Witches zien, waarin ze zelf de hoofdrol speelt van een heks die kinderen in muizen verandert. Dat zegt ze donderdag in een interview met People.

"Toen ik klein was, wisten mijn ouders niet dat ik op een avond naar de woonkamer was geslopen terwijl ze naar Poltergeist keken. Ik zag die film veel te jong", aldus Hathaway. "Tot op de dag van vandaag ben ik een beetje bang om in een kast gezogen te worden."

"Daarom wil ik niet dat mijn kinderen deze film zien", vervolgt ze. "Alle andere kinderen mogen deze film zien, maar mijn kinderen mogen 'm pas zien als ze net dertig jaar zijn. Elke keer als ik lach, worden ze namelijk gek."

Hathaway, die in 2013 een Oscar won voor haar rol in Les Misérables, heeft twee zonen: Jack (11 maanden) en Jonathan (4 jaar). Ze is sinds 2012 getrouwd met producent Adam Shulman.