De rechtszaak die Meghan Markle heeft aangespannen tegen de uitgever van de Engelse krant Daily Mail vanwege het plaatsen van een vertrouwelijke brief, is uitgesteld. Het Engelse hooggerechtshof heeft een verzoek tot verplaatsing van de zitting, die oorspronkelijk op 11 januari 2021 gepland stond, donderdag gehonoreerd.

Markle zou voor de zitting in Londen twee weken in zelfquarantaine moeten, omdat ze met de Britse prins Harry sinds het voorjaar in de Verenigde Staten woont en er vanwege de coronacrisis beperkingen gelden voor reizen van en naar Groot-Brittannië.

Daardoor zou Markle Nieuwjaarsdag niet thuis bij haar familie kunnen vieren. De rechtszaak wordt in oktober 2021 weer hervat.

De hertogin van Sussex klaagde uitgeverij Associated Newspapers aan omdat Daily Mail in februari 2019 een "vertrouwelijke, persoonlijke" handgeschreven brief aan haar vader Thomas Markle publiceerde. Daarmee zou volgens Markle haar privacy zijn geschonden.

Opvallend is dat in het augustus uitgegeven boek van Markle en prins Harry, Finding Freedom, wel delen van de bewuste brief staan. De rechter gaf Associated Newspapers eerder al toestemming om het boek te gebruiken bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.