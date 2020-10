De chauffeur die in april betrokken was bij een mislukte overval op René van der Gijp is veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De 21-jarige Ryan van V. is donderdag schuldig bevonden door de rechtbank Rotterdam.

Van V. reed op 27 april drie overvallers van Ridderkerk naar het huis van Van der Gijp in Dordrecht. De twintiger wist naar eigen zeggen niet dat het drietal de 59-jarige voetbalanalyticus zouden overvallen, maar de rechter vindt dat Van V. dat wel had kunnen weten.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een celstraf van 24 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De rechter gaat niet mee in de strafeis, omdat hij vindt dat er geen sprake was van een woningoverval. Het OM baseerde zich in zijn eis op de richtlijnen die gelden bij woningovervallen.

Van der Gijp kwam op de bewuste avond rond 22.30 uur bij zijn woning aan. De drie begonnen vervolgens met hamers op zijn autoruiten in te slaan. De oud-profvoetballer, die terugkwam van een uitzending van Veronica Inside, wist te ontkomen door hard achteruit te rijden.

Van V. werd in juni opgepakt door de politie. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, twee weken geleden, betuigde hij spijt. "Ik had het nooit mogen doen", citeerde een verslaggever van RTL Boulevard hem op de zitting. "Ik ben heel dom geweest. Het is best heftig als je het zo ziet en hoort."

Hij is ook veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een poging tot een woningoverval in Krimpen aan den IJssel op 22 mei. Ook in deze zaak was de 21-jarige man de chauffeur. De overval mislukte, doordat de overvallers werden betrapt door de bewoonster van het huis.