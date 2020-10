De vele hartverwarmende berichten die zangeres Glennis Grace kreeg nadat bekend werd dat zij en haar vriend Lévy uit elkaar zijn, helpen haar tijdens deze lastige periode. Dat zegt Grace woensdag in haar eerste vlog op Youtube.

De 42-jarige zangeres vertelt in haar vlog dat ze nooit had verwacht dat ze zoveel reacties zou krijgen. Ze zegt dit in reactie op de stroom aan berichten die ze kreeg onder haar video op Instagram waarin ze de relatiebreuk bekendmaakte.

"Ik wil even zeggen dat ik serieus nooit van mijn leven had verwacht dat dit zou gebeuren. Dat mensen zo kunnen meeleven met iemand", aldus Grace, die daaraan toevoegt momenteel door een "kutperiode" te gaan. "Dit soort steunbetuigingen helpen mij er echt fucking goed doorheen. Al huil ik nu wel."

Vrijdag maakte Grace bekend dat zij en haar zestien jaar jongere vriend Lévy na drie jaar uit elkaar zijn. In de video die ze plaatste op Instagram legt ze uit deze privézaken normaal nooit publiekelijk bekend te maken, maar voor deze een uitzondering maakte. "Het leek mij het beste om dit vanuit mijzelf te vertellen."

Grace en Lévy zijn al ruim twee maanden uit elkaar, maar maakten het nieuws nu pas openbaar. De Amsterdamse vertelt woensdag in haar vlog dat het oplucht om haar leven te delen met haar volgers en zegt dat ze in de toekomst met meer persoonlijke video's zal komen.