Famke Louise en de Australische rapper Trè Samuels hebben een punt achter hun relatie gezet. De zangeres laat woensdag aan RTL Boulevard weten opgelucht te zijn na de breuk.

Famke Louise zegt dat de twee gezamenlijk hebben besloten om niet als stel verder te gaan. De zangeres stelt dat het management van Samuels probeerde controle over haar te krijgen na de breuk met haar voormalig management SPEC en de storm van kritiek waarin ze belandde na haar optreden bij talkshow Jinek, waarin ze sprak over de hashtag #IkDoeNietMeerMee.

Volgens Famke Louise werden er door hen onwaarheden over haar verspreid. "Dit is onder andere de reden dat mijn relatie niet werkte en wij samen hebben er een punt achter gezet gisteren", aldus de zangeres. "Ik ben erg opgelucht dat ik het achter mij kan laten."

Famke Louise maakte in augustus bekend dat zij en Samuels een stel vormden. Ze omschreef haar relatie met hem destijds als "een van de betere" die ze had gehad en sloot zelfs niet uit om naar Australië te emigreren voor hem. Eerder had ze een relatie met rapper Ronnie Flex.