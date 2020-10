De twee mannen die het plasseksfilmpje van Patricia Paay hebben verspreid, zijn donderdag door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand en een voorwaardelijke taakstraf van vijftig uur.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van een maand, waarvan twee weken voorwaardelijk, plus een boete van 250 euro tegen Michel V. De rechtbank legde hem een voorwaardelijke celstraf van een maand op. V. kreeg geen boete.

V. wordt aangerekend dat hij een van de filmpjes opnieuw heeft geplaatst, ook nadat zijn Twitter-account was bevroren. Omdat het strafbare feite ruim drie jaar geleden werd gepleegd en V. "onredelijk lang heeft moeten wachten" op zijn berechting, heeft de rechtbank hem een voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Tegen Ernst van der S. eiste justitie een taakstraf van tachtig uur en een boete van 200 euro. De rechtbank veroordeelde hem tot een kortere en bovendien voorwaardelijke taakstraf, omdat hij direct schuld bekende. Ook hij kreeg geen boete opgelegd.

Rechtbank oordeelt dat Paay is beledigd

V. en Van der S. hebben Paay en de man in de video beledigd, oordeelt de rechtbank. Hierbij wordt ook meegewogen dat de presentatrice bekend is. Hierdoor is zij in de video door veel mensen herkend en is de interesse voor de beelden ook veel groter, zo luidt de toelichting van het vonnis.

De mannen ontkenden dat ze wisten dat de televisiepersoonlijkheid in het filmpje voorkwam toen ze de video op Twitter deelden. Volgens het OM was er wel degelijk sprake van opzet, omdat ze bij het delen van de video de hashtag #paayunplugged gebruikten.

Ook is er sprake van een inbreuk op het auteursrecht, omdat de mannen de video niet zelf hebben gemaakt en ook geen toestemming voor de verspreiding hadden. Zowel V. als Van der S. is vrijgesproken van smaad.

GeenStijl betaalde eerder een boete en schadevergoeding

De website GeenStijl, die de link naar het filmpje ook heeft gedeeld, ging eerder in op een transactievoorstel en betaalde een geldboete. Hiermee kon GeenStijl vervolging voorkomen. Het OM maakt de hoogte van de boete niet bekend, omdat de zaak buiten de rechtszaal is afgedaan.

De civiele rechter in Amsterdam besliste eerder al dat GeenStijl en V. een schadevergoeding van 30.000 euro moeten betalen, omdat de tv-persoonlijkheid en voormalige zangeres immateriële schade heeft geleden door de verspreiding van het filmpje. Het bedrag viel een stuk lager uit dan de 450.000 euro die ze had geëist.

Paay klaagde de website aan, omdat een link naar een van de gelekte seksvideo's in februari 2017 was gedeeld door Twitter-gebruiker Eendevanger en vervolgens op GeenStijl was geplaatst. De rechtbank heeft nu bepaald dat GeenStijl en de twitteraar daarmee onrechtmatig hebben gehandeld. De beelden werden zonder toestemming van Paay verspreid.