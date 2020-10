Giel Beelen heeft in een video op Twitter zelf uitleg gegeven waarom hij in de nacht van dinsdag op woensdag afwezig was in zijn eigen radioshow op NPO Radio 2. De radio-dj laat weten dat hij het vroege tijdstip waarop hij sinds een aantal weken zijn programma maakt, wellicht heeft onderschat.

"Ik heb me vreselijk verslapen en daar baal ik ontzettend van', begint Beelen de video. "Ik kan de techniek de schuld geven, wat feitelijk misschien wel waar is, maar ik ben ook bij mezelf te rade gegaan dat ik dit nieuwe tijdstip misschien ook wel heb onderschat." De radio-dj is elke werkdag van 4.00 tot 6.00 uur te horen op NPO Radio 2.

Hij legt uit dat hij dinsdagavond laat nog bezig was met zijn programma en de bijbehorende podcast. "Ik ben veel te laat gaan slapen. Dus dat zal ik gaan aanpassen, ik zal een wekker kopen."

Ook benadrukt Beelen dat het beeld is ontstaan dat hij het missen van zijn eigen programma niet belangrijk zou vinden, wat volgens hem niet klopt. "Mensen die me kennen weten dat ik dol op radio ben en dat ik heel graag dit tijdstip wilde, juist omdat ik het zo mooi vind."

De radio-dj bedankt zijn collega's die zijn gemiste uren voor hem opvingen en snapt ook de boosheid en zorgen die heersen onder zijn luisteraars. "Aan mij om dit de komende tijd te ontkrachten."

Beelens show werd afgelopen nacht gepresenteerd door Rick van Velthuysen en Erik-Jan Rosendahl. BNNVARA liet later weten dat Beelen zich had verslapen wegens een kapotte telefoon. "Natuurlijk spreekt BNNVARA hierover vandaag met Giel, maar over de inhoud hiervan doen we verder geen mededelingen."