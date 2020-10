Kim Kardashian vierde haar veertigste verjaardag op een heel bijzondere manier: de realityster liet goede vrienden en familie twee weken in quarantaine gaan en coronatests ondergaan om even te kunnen doen alsof alles 'normaal' is. Vervolgens liet ze iedereen naar een privé-eiland vliegen.

Samen met haar broer Rob en zussen Kourtney, Khloé en Kendall vierde Kardashian haar veertigste verjaardag. Haar jongste zus Kylie lijkt te ontbreken en plaatste zelf ook geen foto's van de minivakantie.

Kardashian nodigde een onbekend aantal mensen uit op het privé-eiland, waar geen gebruik gemaakt hoefde te worden van mondmaskers. Ook vond de familie het niet nodig afstand te houden: iedereen was van tevoren in quarantaine gegaan en had meerdere coronatests ondergaan.

De realityster noemt het een "luxe" dat ze haar verjaardag in deze tijd toch zo uitgebreid heeft kunnen vieren. Op sociale media benadrukt ze dat ze door de coronacrisis nog beter weet waar haar prioriteiten liggen.

Hoewel de familie het over dankbaarheid en nederigheid heeft, vinden volgers dat uit de foto's en video's weinig nederigheid blijkt. Zo is op deze foto te zien dat de familie een openluchtbioscoop opende voor de eilandbezoekers. Veel volgers zijn boos dat de familie in een tijd als deze toch een manier zoekt om op deze manier bij elkaar te zijn, terwijl er over de hele wereld mensen sterven.

De familie Kardashian lijkt niets door te hebben van de vele boze reacties: zij tonen trots hoe de minivakantie er aan toeging.