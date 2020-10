Chrissy Teigen heeft op haar Medium-pagina een uitgebreide post gedeeld over haar rouwproces nadat haar zoontje na slechts twintig weken zwangerschap levenloos ter wereld kwam. "Ik heb dit geschreven omdat het eruit moet voordat ik verder kan gaan met mijn leven."

Het model begint met de mededeling dat zij en haar man John Legend iedereen "heel dankbaar zijn voor alle steun."

Volgens Teigen ontstonden de problemen door problemen met haar placenta. Ondanks meerdere pogingen om de baby op een betere positie te krijgen in haar baarmoeder, bleken er toch complicaties te zijn. "Een maand lang lag ik op bed, om maar te proberen om hem op een 'veiligere' plek te krijgen. Het mocht niet baten"

De 34-jarige werd overgeplaatst naar het ziekenhuis en kreeg daar al snel slecht nieuws: "Na een paar nachten vertelde de dokter wat ik al vermoedde, namelijk dat het tijd was om gedag te zeggen. Hij zou het niet overleven."

Teigen wilde het nieuws per se naar buiten brengen, omdat ze dit ook had gedaan bij goed nieuws. "Dit is de realiteit. Hoe oncomfortabel ook, ik moest dit gewoon delen." Zo onthult ze dat ze zich soms schuldig voelt als ze weer even blij is en moet lachen. "De realiteit die je daarna weer onder ogen moet zien, maakt mij altijd verdrietig."

Zowel Teigen als John Legend hebben veel steun gehad aan alle berichten die zij kregen naar aanleiding van het nieuws. "Ieder persoon die ons iets heeft gestuurd of ons in hun gedachten had: dank jullie wel."