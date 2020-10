Gwen Stefani en Blake Shelton zijn verloofd, meldt de zangeres dinsdag op Instagram.

"Ja, graag", schrijft de 51-jarige zangeres bij een foto waarop de twee zoenend te zien zijn. De 44-jarige zanger deelde dezelfde foto met als bijschrift: "Bedankt voor het redden van mijn 2020... en de rest van mijn leven. Ik hou van je."

Het nieuws van de verloving komt slechts enkele weken nadat Stefani aan Extra liet weten dat ze het "best schattig" vind als mensen Shelton 'haar man' noemen. "Weet je hoeveel mensen mijn 'man' over hem zeggen?" vertelde ze. "Ik denk dat we gewoon samen zijn. Mensen raken eraan gewend of zoiets." Ze voegde eraan toe: "Maar het is best schattig."

Stefani leerde de zanger in 2014 kennen bij The Voice, waarbij beiden toen in de jury zaten. Toch hadden ze in eerste instantie weinig contact. "Van alle coaches leerde ik haar het minst goed kennen, want zij had net een kind. Als we niet bezig waren met opnamen, had zij het druk met andere dingen", vertelde Shelton vorig jaar aan People.

Dat veranderde in Stefani's tweede seizoen, een jaar later. De zangeres ging scheiden van haar man Gavin Rossdale en Shelton en zijn vrouw Miranda Lambert gingen ook uit elkaar. "Er was veel gebeurd in onze levens, en daar konden we het samen goed over hebben", aldus de countryzanger.

De foto bij de verlovingsaankondiging. (Foto: Instagram/Gwen Stefani)