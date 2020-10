Lucille Werner staat als tiende op de kandidatenlijst van het CDA. De presentatrice wil de Tweede Kamer in en zegt zich met haar eerdere werk jarenlang te hebben voorbereid op deze stap.

In gesprek met het AD zegt de 53-jarige Werner dat ze zich zorgen maakt over de samenleving, die volgens haar verhardt. "Ik vind dat we die kant niet op moeten gaan. Het klinkt misschien zalvend, maar de waarheid ligt in het midden. En zeker ook nu."

"Zoveel mensenlevens die te maken hebben met onzekerheid. Ouderen met angst voor een virus, jongeren die niet weten of ze werk krijgen. Het is best wel ingewikkeld nu. Hoe we eruit gaan komen met elkaar is eigenlijk onbekend. Hoe mooi is het dan om nu die stap te zetten?"

Volgens Werner, die in het verleden diverse officiële momenten van de partij presenteerde en zich met de Lucille Werner Foundation inzet voor de positie van mensen met een beperking in de samenleving, heeft ze in haar loopbaan voldoende hints gegeven dat ze ooit de politiek in wilde.

"Het schuurt allemaal tegen beleid aan. En die Mis(s)verkiezingen hebben zoveel goeds opgeleverd voor mensen met een handicap in de samenleving dat ik dacht: wat geweldig als je op zo'n manier iets voor anderen kunt betekenen waardoor ze zelf vleugels krijgen", aldus de presentatrice.

'Inclusie moet een grondbeginsel zijn'

Werner wil zich in Den Haag niet alleen inzetten voor mensen met een beperking, zo benadrukt ze. "Als het gaat om toegankelijkheid voor mensen die mee willen doen, dan doen we het slechter dan andere Europese landen. Van de 100.000 locaties die toegankelijk zouden moeten zijn, zijn er 15.000 écht toegankelijk. Daar kunnen we veel aan doen."

"Maar ik wil niet alleen focussen op mensen met een handicap, maar op inclusie voor oud en jong, arm en rijk. Inclusie moet een grondbeginsel zijn."