Eva Jinek dacht dat ze nooit meer beter zou worden toen ze zich na haar bevalling twee jaar geleden ziek voelde. In haar eigen talkshow Jinek vertelde de presentatrice maandag dat ze vreesde dat ze nooit meer voluit aan het werk zou kunnen.

Jinek, die in 2018 van zoon Pax beviel, moest eerder met zwangerschapsverlof, omdat ze last had van een hoge bloeddruk, een symptoom van zwangerschapsvergiftiging. Ze beviel uiteindelijk via een keizersnede en kon in de periode daarop niet lopen of haar kind optillen.

De presentatrice omschrijft zichzelf als een rationeel mens, maar geeft toe dat dit in de periode van haar ziekte afnam. "Ik voelde me slecht, heel slecht", aldus Jinek. "Ik wist dat ik nog vier maanden had tot mijn werk weer zou beginnen. Ik dacht: ik word nooit meer de oude, ik kan nooit meer op die manier presteren of fysiek die prestatie leveren. Daar voelde ik me heel ongelukkig over."

Jinek deelde deze gedachten niet met haar collega's, maar wel met haar familie. "Zelfs dan dacht ik: ik weet niet of iemand precies begrijpt hoe ik me voel."

De presentatrice deelde haar verhaal in gesprek met cardioloog in opleiding Chahinda Ghossein-Doha, voor wier onderzoek ze haar placenta beschikbaar stelde. Ghossein-Doha doet onderzoek naar de mogelijkheid om via de placenta uit te wijzen of vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hadden, een hogere kans hebben om op latere leeftijd hart- en vaatziekten te krijgen.