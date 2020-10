Emily Ratajkowski is in verwachting, meldt ze maandag op Instagram door te verwijzen naar een interview in Vogue. Het model hoopt samen met haar echtgenoot zo weinig mogelijk vooroordelen gebaseerd op geslacht overbrengen op haar eerste kind.

Ratajkowski vertelt niet wanneer ze is uitgerekend en wat het geslacht van haar ongeboren kind is. Het model is sinds 2018 getrouwd met filmproducent Sebastian Bear-McClard.

Volgens Ratajkowski is gender veel complexer is dan de geslachtsorganen waarmee haar ongeboren kind geboren zal worden. "Iedereen lacht als mijn echtgenoot en ik aan vrienden vertellen dat we het geslacht van ons kind pas zullen weten als het achttien jaar oud is", hoopt het model in Vogue zo weinig mogelijk vooroordelen gebaseerd op geslacht aan haar kind over te brengen.

"Hoe progressief ik ook hoop te zijn, ik begrijp de wens om het geslacht van ons ongeboren kind te weten", nuanceert Ratajkowski haar opvattingen. "Ik heb mijn man verteld dat ik niet zeker ben dat ik echt een meisje zou willen krijgen. Ik heb gewoon nooit nagedacht over hoe het zou zijn om een jongen te krijgen."

De 29-jarige Ratajkowski kreeg haar eerte modellencontract toen ze veertien jaar oud was. Het model was te zien in een aantal films en videoclips van onder anderen Taio Cruz en Maroon 5. Ze werd vooral bekend van haar optreden in de video bij Blurred Lines van Robin Thicke.