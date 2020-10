Tabitha Foen-A-Foe is in verwachting van haar eerste kindje, meldt de 28-jarige zangeres maandag op haar Instagram.

"Uit liefde ben je geschapen, met liefde zul je groeien. In liefde zullen we wachten, om je voor altijd dicht bij ons te houden", schrijft de zangeres bij een foto waarop zij en haar vriend Mauron Vlaar haar buik vasthouden.

Tabitha, die vorig jaar de meest gestreamde artiest in Nederland was, is drie jaar samen met haar vriend.

De zangeres bracht in september haar debuutalbum Hallo met mij uit en is momenteel te zien in het televisieprogramma Beste Zangers. Ze is onder meer bekend door nummers als Hij is van mij, Slapen met het licht aan, Het spijt me niet en Moment.

Tabitha kondigt haar zwangerschap aan. (Foto: Instagram/Tabitha)