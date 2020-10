Drew Barrymore had het zwaar nadat ze in 2016 besloot te scheiden van Will Kopelman, de vader van haar twee dochters. In de talkshow Sunday TODAY with Willie Geist vertelt de actrice dat ze pas na vijf jaar inzag dat ze bij de scheiding niet alles fout heeft gedaan.

"Ik had het zo moeilijk met de scheiding, omdat ik mijn kinderen juist een gezin wilde geven dat ik zelf niet had toen ik opgroeide", aldus de 45-jarige Barrymore.

"Ik wilde een liefdevol gezin vormen voor mijn dochters en ik had het gevonden, maar iets werkte niet waardoor het niet meer leefbaar was. Hoe tragisch is dat. Het kostte me vijf jaar om erover te kunnen praten, terug te kijken en te kunnen zien wat we goed hebben gedaan. Tijdens de scheiding voelde het alsof we alles fout deden."

"Je denkt dat iets voor altijd zal zijn en als dat niet zo blijkt te zijn, is dat heel moeilijk. Ik ben daar nooit helemaal van hersteld", aldus de actrice, die onlangs haar eigen talkshow is begonnen.

Uiteindelijk is het Barrymore, die nog goed contact heeft met de familie van haar ex-man, toch gelukt om een gelukkig gezin te creëren. "Alles is toch op z'n plek terechtgekomen. Mijn kinderen zijn gelukkig en ik ook en dat is fantastisch. Ik heb me vaak genoeg afgevraagd of we ooit nog gelukkig zouden worden. Dat we dat nu toch zijn, maakt me emotioneel."

Barrymore trouwde in 1994 met bareigenaar Jeremy Thomas en scheidde twee maanden later. In 2001 was ze vijf maanden getrouwd met komiek Tom Green. De actrice trouwde in 2012 met Kopelman. Datzelfde jaar werd dochter Olive geboren en twee jaar later volgde dochter Frankie.