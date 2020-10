Lily Allen zegt zondag in gesprek met The Times dat ze nog nooit een date heeft gehad voordat ze haar echtgenoot David Harbour ontmoette.

"Ik was zo zenuwachtig!", vertelt de zangeres over haar eerste date met de Stranger Things-acteur in het Londense café-restaurant The Wolseley. "Harbour deed tijdens ons gesprek alsof hij niet wist dat ik kinderen had. Hij wilde niet dat ik erachter kwam dat hij me gegoogeld had." Allen zegt niet wanneer de betreffende date plaatsvond.

Volgens Allen zaten zij en Harbour in het café-restaurant onder een grote klok. "Ik weet nog dat ik naar hem keek en moest denken aan een scène uit de film Titanic. Daarin spreken Leonardo DiCaprio en Kate Winslet af om elkaar bij de klok te ontmoeten", aldus de zangeres.

Allen en Harbour zijn in september getrouwd in Las Vegas. Allen heeft twee kinderen uit een eerdere relatie. De 35-jarige zangeres laat weten op termijn ook kinderen met de 45-jarige acteur te willen.

David Harbour kondigde in september zijn huwelijk met Lily Allen aan. (Foto: Instagram/David Harbour)