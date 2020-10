Hilary Duff is in verwachting van haar derde kind. De 33-jarige actrice maakt haar zwangerschap zaterdag bekend door middel van een video op Instagram.

"We zijn aan het groeien! Vooral ik...", schrijft Duff bij de video waarop haar man, Matthew Koma, over haar zwangere buik aait.

Duff, die vooral bekend werd door haar rol als Lizzie McGuire in de gelijknamige serie, is ongeveer vier jaar samen met Koma (32) en kreeg samen met hem in 2018 dochter Banks Violet. December 2019 gaven ze elkaar het jawoord.

De actrice is eerder getrouwd geweest met hockeyer Mike Comrie, met wie ze haar zoon Luca kreeg.