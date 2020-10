Hiphopmagnaat en zakenman JAY-Z heeft zijn eigen cannabismerk gelanceerd, meldt Rolling Stone op basis van een persbericht.

Het merk heeft de naam Monogram gekregen. De productlijn is ontstaan vanuit een samenwerking met Caliva, het wietbedrijf waar JAY-Z zich in juli 2019 aan verbond als merkstrateeg.

"Met zijn zorgvuldige soortselectie, nauwkeurige kweekmethoden en compromisloze kwaliteit probeert Monogram opnieuw te definiëren wat cannabis tegenwoordig voor consumenten betekent", aldus het persbericht. Het merk is een website en Instagram-account gestart, maar meer informatie over de producten van Monogram is nog niet bekendgemaakt.

Naast muzikant is JAY-Z eigenaar van streamingdienst Tidal en entertainmentbedrijf Roc Nation. Ook heeft hij zijn naam verbonden aan een eigen kledinglijn en diverse drankmerken. In 2019 maakte het financiële tijdschrift Forbes bekend dat echtgenoot van Beyoncé de eerste rapper was die miljardair werd.