Arnold Schwarzenegger heeft voor de derde keer een hartoperatie moeten ondergaan. De 73-jarige acteur en voormalig gouverneur van Californië is momenteel herstellende en maakt het goed, zo laat hij weten op Twitter.

Schwarzenegger meldt in het bericht dat zijn aortaklep is vervangen in de Cleveland Clinic. Het is de tweede keer in twee jaar dat hij een hartoperatie ondergaat.

Hij bedankt de verpleging en artsen van de kliniek in Cleveland. Naast een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed deelt hij ook een aantal foto’s waarop te zien is dat hij alweer op de been is en wandelingen maakt door Cleveland. Hij schrijft dat hij zich “fantastisch” voelt en dat hij “geniet van de prachtige standbeelden” in de stad.

De vorige operatie vond in 2018 plaats in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, toen zijn pulmonale klep werd vervangen. Dezelfde ingreep had hij in 1997 ook al moeten ondergaan vanwege een aangeboren hartafwijking.