Glennis Grace (42) en haar vriend Lévy (26) hebben besloten uit elkaar te gaan na drie jaar. Dat vertelt de zangeres op Instagram in een uitgebreide video.

Grace benadrukt dat ze privézaken normaal gesproken voor zichzelf houdt, maar in dit geval een uitzondering wilde maken. "Aangezien ik een publiek persoon ben, leek het mij het beste om dit vanuit mijzelf te vertellen", begint ze.

De Amsterdamse vertelt vervolgens dat zij en haar vriend niet meer samen zijn sinds twee maanden. "Ik heb heel erg de tijd moeten nemen om dit naar buiten te kunnen brengen. We zijn helaas uit elkaar en dat doet mij heel erg veel pijn. En hem ook, maar het is voor nu het beste."

De breuk doet de 42-jarige veel verdriet. "Het voelde in het begin zo kut, dat ik steeds iets stiller werd op sociale media. En dat ik mezelf even terugtrok. Dan krijg je natuurlijk ook vragen en dat is de reden dat ik het zelf naar buiten wil brengen", aldus de zangeres. "Dat wil ik niet. Het is zoals het is."

Grace weet nog niet hoe haar toekomst eruit zal zien, "maar voor nu is het heel erg loslaten. Ik ben nog steeds gek op hem en hij ook op mij. Er zijn geen rare dingen gebeurd."