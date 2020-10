Romee Strijd heeft niet langer last van pijn door haar bekkeninstabiliteit. Dat vertelt het zwangere model op Instagram.

Strijd onthulde vorige maand dat ze veel last had van haar bekken. "Het doet pijn als ik loop of als ik bepaalde bewegingen maak, dus ik moet het heel rustig aan doen. De meeste dagen lig ik op de bank of op bed en lees ik boeken, doe ik iets voor werk of iets leuks, wat dan ook. Maar niets spannends."

Inmiddels gaat dat een stuk beter, nadat de 25-jarige veel oefeningen heeft gedaan met een yogabal. "Ik weet niet wat er is gebeurd, maar de pijn is een soort van verdwenen", vertelt ze nadat een fan er naar vraagt op haar Stories. "Ik heb veel oefeningen gedaan en het verder vooral heel rustig aan gedaan. Ik ben gestopt met sporten en het grootste deel van de dag thuisgebleven. Dus misschien heeft dat geholpen."

Strijd maakte begin dit jaar bekend voor het eerst zwanger te zijn. Lange tijd probeerde het model samen met haar vriend Laurens van Leeuwen een kindje te krijgen, maar dat lukte in eerste instantie niet omdat ze lijdt aan het Polycysteus Ovarium Syndroom. Na veel rust te hebben genomen, bleek het dan toch raak begin dit jaar.