Eva Mendes overweegt om weer te gaan acteren. De 46-jarige actrice, die in 2014 voor onbepaalde tijd afscheid nam van Hollywood, vindt dat het "het juiste moment is".

Eerder liet Mendes zich al ontvallen mogelijk weer te willen acteren, maar ze is er nu "compleet zeker" van. Dat vertelde ze volgens E!News op de Australische radiozender Nova 96.9. "Ik heb het gevoel dat het tijd is."

Ze wil echter geen rollen meer spelen in gewelddadige of gewaagde films. "Disney is het enige dat dan overblijft", lacht Mendes. "Als Ryan (Gosling, haar vriend, red.) nou weer een film gaat regisseren, dan kan hij me inhuren."

Mendes speelde haar laatste filmrol in Lost River uit 2014. In dat jaar beviel ze van dochter Esmeralda, twee jaar later kreeg het acteurskoppel dochter Amada.

De actrice, bekend van rollen in Hitch en The Place Beyond the Pines, is blij dat ze zich voor de komst van haar twee kinderen volledig heeft kunnen focussen op haar carrière. "Ik heb twintig jaar lang keihard gewerkt", vertelt ze. "Ik heb nooit kinderen gewild voordat ik verliefd werd op Ryan."

'Het moest allemaal zo zijn'

"Ik was veertig toen ik mijn eerste kind kreeg, 42 toen de tweede kwam. Dus moest het allemaal zo zijn. Daarmee bedoel ik dat ik een carrière heb gehad en me daarna kon focussen op mijn gezin."

Wel benadrukt Mendes dat een carrière en een gezin prima te combineren zijn. "Ik wil geen verkeerde boodschap meegeven aan andere jonge vrouwen. Het is geen of/of-situatie."

Mendes en Gosling leerden elkaar in 2011 kennen op de set van The Place Beyond the Pines. Het is niet bekend of de twee ook getrouwd zijn.