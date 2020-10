Lange Frans is niet meer welkom op YouTube, Monica Geuze woedend over uitlekken foto's en is Nederland Meiland-moe aan het worden? Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Het Land Van, Zinloos en Mee Naar Diemen-Zuid: er waren jaren dat Lange Frans en Baas B niet uit de hitlijsten te krijgen waren en mensen raakten met hun woorden. Inmiddels zijn we meer dan vijftien jaar verder na hun eerste hit en hebben we nog een reünie van het duo mogen meemaken, maar in de hitlijsten zien we ze al een tijdje niet meer.

Echt helemaal weg uit de publiciteit was Frans nooit, maar deze week leek het heel even op die hoogtijdagen. De aanleiding was dit keer echter niet de muziek, maar de video's en podcasts die de rapper maakt. Arjen Lubach liet in Zondag met Lubach fragmenten zien van Frans die in gesprek ging met mensen over complottheorieën en daarbij uitspraken deed over het doodschieten van onze premier. Hoewel die video's al langer online stonden, werden nu ineens miljoenen mensen gewezen op de gedachtegangen van de rapper.

In Zondag met Lubach ging het eigenlijk over algoritmes en hoe makkelijk je in een rabbit hole terecht kan komen online, maar de vreemde gesprekken van Frans bleven bij de meeste mensen toch vooral hangen. Het duurde niet lang voordat er op sociale media vragen werden gesteld over hoe verantwoord het is dat Frans zijn video's zo mocht plaatsen.

YouTube besloot uiteindelijk het kanaal van Frans offline te halen. Volgens het platform schendt Frans de voorwaarden en dus is er voldoende reden hem geen plek meer te bieden. Frans was teleurgesteld en gaf Arjen er de schuld van dat zijn kanaal nu verleden tijd was. De rapper vroeg in ieder geval zijn muziek te laten staan, want dat had hier toch niks mee te maken?

Op de radio zei Frans dat zijn woorden over het doodschieten van Mark Rutte "wellicht ongepast" waren, waarna iedereen dat als excuus opschreef. Echte excuses bleven echter uit en Frans blijft op sociale media gewoon doorgaan met delen. En door alle aandacht zullen er nu ongetwijfeld veel meer mensen meelezen.

Privé is niet altijd privé

Je kunt tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn: wachtwoorden moeten zo ingewikkeld mogelijk zijn, via WhatsApp doen dieven zich voor als je kinderen en over de mail krijg je verzoeken om achterstallige rekeningen te betalen van dingen die je nooit gekocht hebt.

Als je dan daarnaast ook nog met argusogen naar je eigen vrienden en familie moet gaan kijken, voelt het bijna alsof helemaal niemand meer te vertrouwen is. Logisch dus dat Monica Geuze deze week flink kwaad werd: iemand bleek privéfoto's van haar dochter te delen.

De influencer heeft een geheim account voor naaste vrienden en familie, zodat ze op haar open account haar dochter zoveel mogelijk kan afschermen. Maar een geheim account werkt niet als iemand screenshots maakt en die toch blijkt te delen met anderen.

"Zo kwalijk vind ik dit. Dat er iemand in die kleine groep die haar 'mag' volgen screenshots maakt en heeft verspreid vind ik echt walgelijk", aldus Monica in een Story op Instagram. Wie de schuldige is weten we niet, maar één ding is zeker: Monica denkt wel een tweede keer na voor ze iemand vertrouwt.

Nederland Meiland-moe?

De tv kan niet aan of Martien Meiland is er te zien. Is het niet met zijn vrouw en dochter in hun eigen realitysoap, is de ster van John de Mol wel te bekijken in een spelprogramma, of zit hij aan tafel bij een talkshow. Martien is hot en iedereen wil alles van hem weten.

Ondanks dat er iedere week ruim 1 miljoen mensen kijken, blijken er ook mensen te zijn die niets van de gastheer van Chateau Marillaux moeten hebben. RTL Boulevard wist een paar tweets bij elkaar te rapen toen Martien bij OP1 aanschoof en vroeg zich hardop af of Nederland niet Meiland-moe wordt.

Bij Stichting KijkOnderzoek zullen ze geen fan zijn, want de kijkcijfers van donderdag werden verkeerd gepubliceerd en zo leek het alsof Chateau Meiland ineens nog maar de helft van de kijkers wist te bekoren. NU.nl had natuurlijk moeten zien dat dat niet het geval kón zijn, maar ja, SKO is een autoriteit en als de RVD meldt dat er iets is met de koning betwist je dat ook niet.

Nederland blijkt, gelukkig voor de familie Meiland, toch nog lang niet uitgekeken op hun capriolen. De komende tijd zullen de mensen die de Meilandjes wel zat zijn dus bepaalde zenders moeten blijven vermijden. En de discussie over kijkcijfers is weer heter dan ooit: want is de manier van berekenen niet toch te ouderwets en wordt het tijd voor een nieuwe autoriteit?