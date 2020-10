Lake Bell en tattooartiest Scott Campbell hebben na een relatie van negen jaar besloten uit elkaar te gaan. De actrice laat op Instagram weten goed bevriend te blijven met haar ex.

"Na negen jaar samen te zijn geweest - waarvan zeven getrouwd - en twee geweldige kinderen te hebben gekregen, hebben Scott en ik besloten een punt achter ons huwelijk te zetten", schrijft de Harley Quinn-actrice.

"Ons liefdevolle gezin blijft bestaan. We zullen de rest van ons leven beste vrienden blijven." Bell krijgt steunbetuigingen van collega's als Gwyneth Paltrow, Kaley Cuoco en January Jones.

Bell en Campbell ontmoetten elkaar in 2011 toen de actrice een tatoeage liet zetten in de zaak van Campbell. Ze hebben samen een dochter (Noa) en een zoon (Ozzi).

De 41-jarige actrice is bekend van haar rol in What Happens in Vegas en de comedy In a World..., die ze zelf schreef en regisseerde.