Oranne Cevey, de ex-vrouw van Phil Collins, beweert dat de zanger haar regelmatig bespiedde via geheime camera's die hij op verschillende plaatsen in hun huis had opgehangen. Dat meldt The Sun op basis van rechtbankdocumenten die zijn vrijgegeven in de zaak die tussen de twee speelt.

Daarnaast eist Cevey 15 miljoen pond (ruim 16 miljoen euro) van Collins. Dat is de helft van de waarde van Collins' landhuis in Miami, waar Cevey momenteel woont met haar nieuwe echtgenoot Thomas Bates. Ze weigert uit het huis te vertrekken.

De muzikant spande daarom een zaak tegen zijn ex aan. In de zaak beweert Collins tevens dat Cevey beveiligingscamera's afdekte, zodat hij niet kon zien wat zich in zijn eigen huis afspeelde. Cevey op haar beurt beweert nu dat deze camera's zonder haar medeweten zijn geplaatst en dat de zanger ze heeft gebruikt om haar te bespioneren in de bad- en kleedkamer.

Het zou om twintig camera's gaan, meldt Cevey. "Ik bedekte deze met pleisters om mijn privacy te kunnen behouden en ook die van mijn kinderen."

Relatie per sms verbroken

De relatie tussen de 69-jarige Collins en de 23 jaar jongere Cevey werd deze zomer per sms verbroken."Ik heb een ander gevonden en wil kijken of ik weer gelukkig kan zijn", zou ze de zanger hebben gestuurd.

Cevey zou het berichtje in juli hebben gestuurd. Het is voor de tweede keer dat het stel - dat tussen 1999 en 2008 getrouwd was - uit elkaar is gegaan. Ze hebben twee zonen.

Eerder deze week werd bekend dat Cevey op 2 augustus in Las Vegas met Bates is getrouwd. Tegen Collins zei ze destijds dat ze op zakenreis was.

Over de voormalig Genesis-zanger zelf werd jarenlang gezegd dat hij zijn relatie met zijn toenmalige vrouw Jill Tavelman per fax had beëindigd. Die geruchten heeft Collins altijd ontkend.