Samantha Steenwijk heeft wel eens het idee dat ze harder moet werken omdat ze volkszanger is. De zangeres merkt dat er veel vooroordelen zijn over het muziekgenre van haar en haar collega's.

In gesprek met Veronica Magazine haalt Steenwijk een column van Saskia Noort aan. "Waarin ze iets schreef als: 'Die Samantha Steenwijk geeft ook even haar mening op tv.' Ze noemde mij in één adem met Dave Roelvink en zette volkszangers weg als rechts en dom."

Noort schreef in haar column voor AD in februari over Roelvink die in een video vragen stelde over feminisme. In haar column noemde ze Steenwijk en Roelvinks vader Dries in één zin. "U weet wel, de zoon van Dries: de volkszanger die ook een tijdje zijn mening mocht geven bij Sven Kockelmann op Radio 1, zoals van de week Samantha Steenwijk bij RTL Boulevard de uitreiking van de grammy's mocht becommentariëren, waarbij ze het nodig vond te zeggen dat ze Billie Eilish, de grote favoriet, niks aan vond, want te somber allemaal."

In de rest van de column schrijft Noort niet over volkszangers in het algemeen, of over Steenwijk. Een andere column waarin de zangeres bij naam wordt genoemd is niet terug te vinden.

Toch heeft Steenwijk constant het gevoel zich te moeten verdedigen. "Je weet niet wat je zegt; ik heb atheneum gedaan en wie zegt dat ik rechts ben? Ik vind dat jammer van haar, maar dat soort vooroordelen krijg je als volkszanger vaak voor je kiezen."

Steenwijk vindt het belangrijk te laten zien dat ze meer kan. "Ik weet dat ik alles kan. Dat heb ik bij het tv-programma Beste Zangers laten zien. Ik heb rock, Spaans en Italiaans gezongen om maar te bewijzen dat ik niet die simpele volkszangeres ben. Maar ik vind het ook een mooi compliment dat je van het volk bent."