Matthew McConaughey, die rond het begin van de eeuw in een groot aantal romantische comedy's te zien was, zag in 2010 af van een grote rol in een romantische film. De acteur wilde zich destijds op serieuzere rollen richten en besloot daarom een aanbod van 14,5 miljoen dollar (ruim 12 miljoen euro) af te slaan.

"De romantische comedy's waarin ik speelde, waren mijn enige films die een hit werden", vertelt de vijftigjarige McConaughey in zijn autobiografie Greenlights, die deze week verschijnt. "En daardoor kreeg ik ook steeds weer zulke rollen aangeboden."

De acteur vond het niet onplezierig om in films als The Wedding Planner en How to Lose a Guy in 10 Days te spelen. "Ik vond het leuk om mensen een luchtige en romantische afleiding te bieden, zodat ze hun stress even konden vergeten en alleen maar hoefden te kijken naar een jongen die een meisje achterna rent. Ik had die taak overgenomen van Hugh Grant en ik ging ermee als een speer."

McConaughey was in 2010 echter toe aan serieuzere rollen. Daarom sloeg hij het aanbod van 14,5 miljoen dollar af. "Als ik niet kon doen wat ik wilde, dan ging ik ook niet doen wat ik eigenlijk niet wilde. Hoeveel ik er ook voor betaald zou krijgen."

Dat besluit legde de acteur geen windeieren. Hij speelde vanaf dat moment in een groot aantal succesvolle dramafilms, waaronder Interstellar, The Wolf of Wall Street en Dallas Buyers Club. De laatstgenoemde rol leverde hem zelfs een Oscar op. Voor zijn bijdrage aan de misdaadserie True Detective werd McConaughey genomineerd voor een Emmy.