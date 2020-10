Meghan Trainor en haar echtgenoot Daryl Sabara zijn in verwachting van een zoon. Dat vertelde de 26-jarige zangeres in de talkshow van Kelly Clarkson.

Trainor zegt dat ze eigenlijk had verwacht dat hun nog ongeboren kind een meisje zou worden. "Ik deed allemaal van die vragenlijsten online. 'Hoe snel is de hartslag?' 'Hoe staan je heupen?' Maar ik heb het toch mis."

De zangeres is nu net over de helft van haar zwangerschap. "Ik weet niet zo goed wanneer ik moet beginnen met spullen kopen? Mensen willen me nu cadeaus geven, maar ik wil straks niet met twee wiegjes zitten. Dus ik weet niet zo goed hoe ik het moet aanpakken."

Trainor en Sabara, die onder meer in Spy Kids speelde, trouwden in december 2018.