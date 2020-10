Alle nummers van Shawn Mendes gaan over zijn vriendin Camila Cabello. Dat onthult de 22-jarige in zijn Netflix-documentaire In Wonder, waarvan dinsdag een trailer is verschenen.

Op de eerste beelden van de documentaire is te zien hoe de zanger een gesprek heeft met Cabello. Daarin doet hij de onthulling. "Alles gaat over jou. Ze zijn altijd over jou gegaan", vertelt Mendes aan haar wanneer ze het over zijn muziek hebben.

De voormalig Fifth Harmony-zangeres vraagt hem vervolgens wat hij daarmee precies probeert te zeggen. "Ze gaan allemaal over jou. Elk liedje dat ik ooit heb geschreven", sluit Mendes vervolgens af.

Mendes en Cabello hebben sinds vorig jaar zomer een relatie met elkaar. De popsterren maakten dit bekend na het uitbrengen van hun single Señorita.

In Wonder is vanaf 23 november wereldwijd te zien is op Netflix.