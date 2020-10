Tori Spelling heeft sinds zij doorbrak in Beverly Hills, 90210 last van (online) pesterijen over haar uiterlijk. Het heeft de actrice er altijd van weerhouden om haar gezicht van voren te laten zien, schrijft ze dinsdag op Instagram.

"Ik haatte mijn ogen", schrijft de 47-jarige Spelling. "Toen ik op mijn zestiende begon bij 90210, had ik een ontzettend laag zelfbeeld."

Ze werd veel gepest door internettrollen. "Yep, die bestonden toen ook al. Ze zeiden dat ik kikker- of insectenogen had."

Het deed de actrice besluiten om nooit recht de (foto)camera in te kijken. "Dat is een keuze, mijn keuze. Omdat een kwetsbaar, onschuldig en enthousiast meisje haar gezicht aan een publiek liet zien en levend opgegeten werd."

De kwetsende woorden die Spelling over haar uiterlijk las, vergeet ze naar eigen zeggen nooit. "Die keuzes die ik heb gemaakt zijn het gevolg van naam- en gezichtloze accounts. Cyberpesten bestond toen al en is nu erger dan ooit." Het is niet bekend op welke accounts Spelling doelt, aangezien Beverly Hills, 90210 in 1991 van start ging en het internet pas later in de jaren negentig op grote schaal werd gebruikt.

Inmiddels kan Spelling haar eigen gezicht waarderen. "Ik houd van mijn ogen, ze maken me tot wie ik ben. En een zonnebril draag ik zelden."