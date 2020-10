Emma Roberts blokkeerde haar moeder op Instagram nadat zij onbedoeld het nieuws over de zwangerschap van de actrice had bevestigd. In Jimmy Kimmel Live! vertelt Roberts dat haar moeder fans bedankte voor hun felicitaties na berichtgeving van roddelbladen.

"Ik probeerde mijn zwangerschap een beetje verborgen te houden, maar helaas zit mijn moeder op Instagram. Moeders en Instagram: een slechte combinatie", aldus Roberts, die grapt dat het haar grootste fout was om haar moeder een smartphone te geven.

De actrice, bekend van haar rollen in onder meer American Horror Story en We're the Millers, vertelt dat haar moeder een Google Alert voor haar naam had ingesteld. Zo kon ze het nieuws over haar dochter op de voet volgen.

Roberts zat in een vliegtuig toen ze erachter kwam dat haar moeder berichten met felicitaties aan het beantwoorden was. "Het hield niet op. Ik vertelde mijn moeder dat ze mijn zwangerschap openbaar had gemaakt. Ze zei: 'Nee hoor Emma, dat heb je zelf gedaan.' Ze had niet door dat het bericht van een roddelblad kwam."

Om haar een lesje te leren, blokkeerde de actrice haar moeder tijdelijk op Instagram. "We maakten even ruzie, maar hebben er vooral om gelachen. Het is een leuk verhaal om de baby ooit te vertellen."

Roberts bevestigde eind augustus dat ze een zoon krijgt. De 29-jarige actrice heeft sinds vorig jaar een relatie met haar 36-jarige collega Garrett Hedlund.