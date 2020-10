Kim Kardashian kan sinds ze in 2016 beroofd werd in haar hotelkamer in Parijs alleen slapen als er meerdere beveiligers rondom haar huis aanwezig zijn. In de Netflix-talkshow My Next Guest Needs No Introduction van David Letterman vertelt de realityster dat ze in de maanden na het voorval ook niet naar restaurants durfde te gaan.

"Ik ging niet meer naar restaurants, omdat ik bang was herkend te worden door mensen die foto's zouden maken en versturen waardoor anderen wisten dat ik niet thuis was, maar mijn kinderen wel", aldus Kardashian tegen Letterman, in een aflevering van de talkshow die woensdag 21 oktober volledig te zien is.

"Ik was overal bang voor. Ik slaap 's nachts niet als er niet een handvol beveiligers bij mijn huis aanwezig is. Dat is mijn realiteit geworden, en dat is oké."

Kardashian werd in oktober 2016 gewapend overvallen in haar hotelkamer. Ze werd met een vuurwapen bedreigd en vastgebonden terwijl haar mond en ogen werden bedekt met ducttape.

'Ik dacht dat Kourtney me dood zou vinden'

De realityster droeg op het moment van de beroving slechts een kamerjas en was bang dat ze seksueel misbruikt zou worden. "Hij greep me en trok me naar zich toe. Ik droeg er niets onder en dacht: oké, dit is het moment dat ik word verkracht."

Toen ze met het vuurwapen werd bedreigd, dacht Kardashian dat ze de beroving niet zou overleven. Ze was op dat moment in Parijs met haar zus Kourtney. "Ik dacht aan hoe ze me zou vinden terwijl ik er dood lag en aan hoe ze de rest van haar leven getraumatiseerd zou zijn doordat ze me zag."

Begin 2017 werden zestien mensen gearresteerd voor de beroving op Kardashian. Na de aanhoudingen bleek dat de daders het al zo'n twee jaar op haar gemunt hadden.