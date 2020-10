Een rechter heeft het verzoek van R. Kelly om vrijgelaten te worden afgewezen, meldt Page Six maandag. De zanger diende het verzoek in nadat hij in augustus mishandeld zou zijn in de gevangenis.

"Hoewel dit voorval mij zorgen baart, is het geen aanleiding tot onmiddellijke vrijlating", onderbouwt rechter Harry Leinenweber zijn besluit. "Dit op zichzelf staande incident is geen aanwijzing dat het niet mogelijk is om de heer Kelly veilig te huisvesten."

Robert Kelly, de volledige naam van R. Kelly, zou in augustus mishandeld zijn door medegevangenen. Volgens de advocaten van de 53-jarige zanger zou het gevangenispersoneel pas hebben ingegrepen toen de vermeende mishandeling al lang bezig was.

Kelly zit sinds juli 2019 vast op verdenking van meerdere zedendelicten. De zanger zou seksuele relaties hebben gehad met minderjarigen. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik en het bezit van kinderporno.

De zanger deed eerder om verschillende redenen meerdere verzoeken om te worden vrijgelaten. Die werden allemaal afgewezen.