Carole Baskin beschouwt zichzelf als biseksueel. Dat liet de Tiger King-persoonlijkheid maandag weten in gesprek met PinkNews.

"Ik heb mezelf altijd beschouwd als biseksueel", aldus de eigenaresse van Big Cat Rescue uit de Netflix-documentaire Tiger King. "Hoewel ik nooit een echtgenote heb gehad, zou ik dat net zo goed kunnen hebben als een echtgenoot."

Volgens Baskin "zijn wij allemaal één". "Ik denk niet in verschillende geslachten of huidskleuren."

Baskin was getrouwd met Don Lewis, toen hij in augustus 1997 van de radar verdween. In Tiger King wordt onder meer door Lewis' familie en voormalig dierentuineigenaar Joe Exotic gesuggereerd dat Baskin iets met de verdwijning van haar echtgenoot te maken heeft.

Exotic is de hoofdpersoon uit Tiger King. Hij zit momenteel een celstraf van 22 jaar uit voor het inhuren van een man om Baskin om het leven te brengen en het mishandelen en doden van dieren in zijn park.

Baskin ziet de homoseksuele Exotic niet als slecht uithangbord voor alleen de lhbti-gemeenschap. "Hij is een slecht voorbeeld voor de héle gemeenschap."