Erica Meiland zei kort nadat ze hem ontmoette dat ze "nog nooit zo'n lelijke man" had ontmoet, vertelt Martien Meiland maandag in Op1. Toch zijn ze uiteindelijk getrouwd, gescheiden toen Martien erachter kwam dat hij op mannen valt, en uiteindelijk weer getrouwd.

De twee hebben elkaar in de jaren tachtig tijdens seizoenswerk in de Keukenhof leren kennen, vertelt Meiland. Op de vraag of het liefde op het eerste gezicht was, antwoordt hij: "Ja, ik vond haar wel een beetje jong, maar dat sloeg natuurlijk nergens op."

Volgens Meiland zei Erica nadat ze hem ontmoette dat ze elke middag met hem wilde lunchen, omdat ze zo met hem kon lachen. "Maar toen zei ze na een week wel: 'Goh, ik heb nog zo'n lelijke man als jij ontmoet.'"

Meiland vond dat destijds "raar". "Maar dat gebeurde dus. Wij gingen altijd met elkaar lunchen. En na dat seizoenswerk zijn we altijd bij elkaar gebleven."

220 Meiland over besef dat hij op mannen valt: 'Wereld stortte in elkaar'

'Als de kijkcijfers van 1,5 miljoen naar 600.000 gaan, ben ik er klaar mee'

Ook vertelt de presentator, die inmiddels aan meerdere SBS6-programma's meewerkt, dat hij zijn leven als realityster nog niet zat is. Maar hij zou wel stoppen met Chateau Meiland als de kijkcijfers hem te laag worden.

"Ik heb altijd gezegd: stel, we doen een nieuw seizoen, en dan misschien nog eentje, als we dan van 1,5 miljoen naar 600.000 kijkers gaan, dan ben ik er wel klaar mee", aldus Meiland.

Wat hij in dat geval zou gaan doen, weet hij nog niet. "Het leven bestaat niet alleen uit tv maken, er zijn nog zo veel leuke dingen."