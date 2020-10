Backstreet Boys-zanger AJ McLean "leefde een leugen" door zijn drugsverslaving, vertelde hij maandag bij Good Morning America. "Ik was mezelf niet meer", aldus de 42-jarige zanger.

"De eerste keer dat ik drugs probeerde was letterlijk een uur voordat ik moest deelnemen aan de opnames van de videoclip voor het nummer The Call", herinnerde McLean zich. "Ik was gestoord."

De zanger vertelde dat zijn mede-bandleden zijn ongewone gedrag begonnen op te merken toen hij de repetities oversloeg. "Ze hebben in feite ingebroken in mijn huis en ze gooiden ijswater over me heen, terwijl ik buiten westen in mijn bed lag", vertelde McLean. "Iedereen begon het door te krijgen. Ik was mezelf niet meer, weet je. Ik leefde gewoon een leugen."

In 2019 besloot McLean hulp te zoeken, om er te kunnen zijn voor zijn gezin. "Ik was nooit nuchter. Geen seconde." Het keerpunt voor de zanger kwam toen hij thuiskwam na een concert van Shania Twain. "Mijn vrouw rook het aan mijn adem en de jongste van mijn twee dochters wilde niet bij me zitten."

De Backstreet Boy is naar eigen zeggen nuchter sinds dat concert, ongeveer elf maanden geleden.