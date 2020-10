Lily James heeft twee interviews afgezegd nadat haar reis naar Rome met de getrouwde Dominic West voor controverse zorgde, melden Britse media. Het gaat om promotie-interviews voor haar nieuwe film Rebecca bij The Graham Norton Show en de talkshow Today.

De 31-jarige actrice zou vrijdag te gast zijn in The Graham Norton Show, naast muzieklegende Bruce Springsteen, acteur Matthew McConaughey en de Britse singer-songwriter Sam Smith.

Een persbericht dat maandag door vertegenwoordigers van de praatshow naar The Daily Mail werd gestuurd, meldde dat Kristin Scott Thomas, die eveneens te zien is in Rebecca, de plaats van James inneemt. "Lily James zal op een later tijdstip in de show verschijnen", werd eraan toegevoegd.

James heeft nog niet gereageerd op de affaire met de 51-jarige West, die ze leerde kennen op de set van de nog niet uitgebrachte serie The Pursuit of Love. West en zijn vrouw Catherine, die tien jaar getrouwd zijn, lieten dinsdag weten "een sterk huwelijk" te hebben en nog steeds samen te zijn.