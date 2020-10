Thomas Berge en Adinda Kennedy hebben hun relatie beëindigd. Het management van de zanger laat maandag aan RTL Boulevard weten dat de artiest en het model niet meer aan het daten zijn.

Een maand geleden werd bekend dat de twee een koppel vormden. Het is niet bekend hoelang de twee al samen waren of waar ze elkaar leerden kennen.

De 28-jarige Kennedy werkt als model en als presentatrice bij PowNed. Voorheen was ze werkzaam bij RTL Boulevard. Ook was ze te zien in het RTL-programma Echte meisjes in de jungle en deed ze mee aan Benelux' Next Top Model.

De dertigjarige Berge had eerder een knipperlichtrelatie met Cassidy Roeks. In oktober 2019 ging deze relatie voor de derde keer uit.

Ook was hij een tijd samen met Myrthe Mylius, met wie hij zoon Jack (7) kreeg. Dit jaar ging hij in Alphen aan den Rijn wonen, om dichter bij Mylius en hun kind te kunnen zijn.