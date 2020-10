Rapper Boef is dinsdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 2,5 jaar rijontzegging, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De artiest had een hoger beroep ingesteld om zijn rijontzegging vanwege meerdere snelheidsovertredingen in 2016 aan te vechten.

De tijd dat zijn rijbewijs al was ingevorderd wordt hier nog van afgehaald.

Ook krijgt de artiest een voorwaardelijke celstraf van twee weken, waarvoor een proeftijd van twee jaar geldt. Daarnaast moet hij 6.500 euro overmaken aan de Vereniging Verkeersslachtoffers. Boef verklaarde hiertoe bereid te zijn.

In januari 2019 werd Boef veroordeeld tot achttien maanden rijontzegging en een geldboete van 6.500 euro. In hoger beroep is zijn straf dus hoger uitgevallen.

Hij had zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan "excessief" rijgedrag dat "thuishoort op een circuit". Boef reed samen met vrienden over de snelwegen van Eindhoven naar Tilburg en haalde snelheden van bijna 300 kilometer per uur, waar 130 was toegestaan.

Ook werd in Tilburg de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom ruimschoots overtreden. De rapper deelde op YouTube beelden waarop hij met zijn auto hoge snelheden haalde.

Enkele weken na zijn veroordeling ging Sofiane Boussaadia, zoals de rapper in werkelijkheid heet, in hoger beroep. Zijn advocaat liet weten dat de rapper zich niet kon vinden in de straf.

Rapper toch achter het stuur in Tilburg

Begin oktober bekende Boef tijdens een zitting zich schuldig te hebben gemaakt aan een deel van de snelheidsovertredingen. Dat hij met een snelheid van 165 kilometer per uur door het centrum van Tilburg zou hebben gereden, ontkent hij. Dinsdag liet Boef in de rechtbank weten dat hij na het verlaten van de snelweg op de vluchtstrook had gewisseld van plek met een van de bijrijders.

Het hof heeft met Google Maps gekeken naar de plek waar deze wissel zou hebben plaatsgevonden, maar op de aangegeven plek is geen vluchtstrook aanwezig. Boef zou dus ook met de auto binnen de bebouwde kom hebben gereden.

Het hof neemt het de rapper "zeer kwalijk dat hij de openbare weg als racebaan heeft gebruikt". "De man heeft door plankgas Brabant te doorkruisen meerdere levens op het spel gezet." Ook heeft hij zijn volgers het slechte voorbeeld gegeven door de beelden van zijn ritten te delen.

Boef weet de overige overtredingen eerder aan "stoerdoenerij" en zegt in de afgelopen jaren flink veranderd te zijn. "Dat inzicht kan het hof waarderen."